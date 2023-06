Sicurezza stradale: Salvini, 'tolleranza zero, entro autunno spero ok Camere a nuove norme'

Sicurezza stradale: Salvini, 'tolleranza zero, entro autunno spero ok Ca...

Roma, 27 giu (Adnkronos) - "Tolleranza zero. Spero che il Parlamento entro autunno voti il provvedimento costruito in mesi di lavoro". Lo ha detto Matteo Salvini, a Rtl 102.5, a proposito delle nuove norme sulla sicurezza stradale che saranno votato nel pomeriggio in Cdm. ...