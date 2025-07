Sicurezza stradale, sottosegretario Morelli: impegno prioritario

Roma, 10 lug. (askanews) – “La sicurezza stradale è prioritaria, non può più essere solo percepita, ma deve essere misurabile e fondata su evidenze tecniche, sperimentali e tracciabili. È in questa direzione che stiamo lavorando, e la collaborazione con Ansfisa si conferma essenziale per garantire l’applicazione concreta delle norme e la protezione della vita umana su tutto il territorio nazionale”.

Lo dice il Sottosegretario di Stato, con delega al Cipess, Alessandro Morelli, intervenuto all’incontro tecnico organizzato da ANSFISA, dal titolo “Prestazioni delle barriere: dai campi prova alla strada” in programma a Milano.

Durante il suo intervento, il senatore ha sottolineato l’impegno del Ministro Salvini nella modernizzazione del Codice della Strada e ha ricordato l’introduzione dell’alcolock, un dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di guida in stato di ebbrezza: “Una misura concreta, educativa e preventiva che ci pone tra i Paesi più avanzati nella lotta contro l’abuso di alcol alla guida”, ha ribadito.

Morelli ha poi annunciato due importanti novità introdotte con il recente Decreto Infrastrutture: Il rifinanziamento del Fondo per i piccoli comuni, con 10 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza di ponti e strade critiche anche per il 2026, e il riordino della normativa sugli autovelox, per contrastare l’attuale confusione normativa e garantire uno strumento realmente efficace per la prevenzione.