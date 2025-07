Sicurezza sul lavoro, Bureau Veritas punta sugli auditori interni

Milano, 31 lug. (askanews) – Gli incidenti sul lavoro restano, anche quando se ne parla meno, un’emergenza nazionale: se i dati segnalano un caso delle denunce di infortuni del 5,2% rispetto al 2024, il numero dei morti sul lavoro è aumentato rispetto all’anno passato: 97 nel primo bimestre 2025, 12 mesi prima erano stati 91.

Il tema della prevenzione rimane quindi centrale.

Per affrontare questa situazione Bureau Veritas Italia, azienda multinazionale attiva nel settore dei controlli, delle ispezioni e delle certificazioni, ha consolidato e rafforzato uno “Skills hub”, che si pone tra gli obiettivi anche quello di formare gli auditor, ovvero quegli specialisti della sicurezza che all’interno di ogni azienda sono in grado di vigilare, attraverso una presenza sul campo e un contatto costante con i lavoratori, sull’effettivo rispetto degli standard di sicurezza e sul miglioramento continuo del sistema di gestione.

La presenza di auditor interni opportunamente formati con corsi specialistici, spiegano da Bureau Veritas, svolge un ruolo chiave a fini educativi e preventivi. L’auditor osserva con attenzione i dettagli e, per esperienza, sa dove si possono “nascondere” le disattenzioni più frequenti: un’uscita di sicurezza bloccata, un estintore non revisionato, un dispositivo di protezione rimosso o non indossato correttamente.

Lo Skills Hub di Bureau Veritas ha formato e continua a formare auditor specializzati in ambito salute e sicurezza sul lavoro: dal 2018, sono quasi 1000 gli Internal Auditor e oltre 700 i Lead Auditor formati sulla ISO 45001. Diversi grandi player del settore delle costruzioni si sono affidati allo Skills Hub per “diplomare” vere e proprie squadre di auditor, coinvolgendo non solo il proprio personale, ma anche quello delle società consorziate, impegnate nei cantieri.