Sicurezza sul lavoro, le figure fondamentali nei cantieri

Roma, 5 mar. (askanews) – In Italia l’edilizia è un settore in crescita grazie alla ripresa post pandemia e agli incentivi fiscali. Purtroppo, insieme alle imprese e agli occupati è aumentato anche il numero di incidenti sul lavoro nei cantieri:

“Sono costretto a confermare questo dato, giustificato dal fatto che le costruzioni, rispetto all’ambito produttivo, sono attività in movimento e quindi il rischio di infortuni aumenta. Ciò può portare gravissimi danni economici e di immagine per l’azienda.” afferma l’Ingegnere Ottone Lambiase, cofondatore della Tutor Consulting, società leader in Piemonte in tema di formazione e sicurezza sul lavoro.

Per prevenire i rischi di incidenti sono previste delle figure importanti all’interno di un cantiere, ma quali sono?

“In primis, abbiamo il coordinatore in fase di progettazione, ovvero la figura che stabilisce su carta il layout del cantiere, il dinamismo dei flussi di produzione” prosegue Lambiase “In secondo ruolo, abbiamo il coordinatore in fase di esecuzione, ovvero colui che rende attuativo quanto sviluppato dal coordinatore di progettazione, e in terza istanza il responsabile dei lavori, la figura delegata dal datore di lavoro per potersi interfacciare con gli organi di vigilanza. Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione deve essere un ingegnere o un architetto iscritto all’ordine professionale. Il responsabile dei lavori, invece, deve avere una capacità tecnica tale da potersi interfacciare anch’esso, quindi presuppone una formazione di base tecnica. È importante sottolineare che queste tre figure possono essere rappresentate da un unico soggetto: noi della Tutor Consulting, infatti, abbiamo un’unica figura che ricopre questi tre ruoli. ”

In caso di incidenti sul lavoro ci sono responsabilità civili e penali che devono essere accertate ed è opportuno fare chiarezza: “E’ obbligatorio parlare delle responsabilità che hanno queste tre figure in cantiere e l’importanza di nominare tecnici competenti. La responsabilità di carattere penale segue l’infortunio sul cantiere: attualmente il datore di lavoro viene indagato sia nella sezione penale, in caso di lesioni dolose o colpose, sia in ambito amministrativo, in caso di inadempimenti. E’ fondamentale avere un coordinatore della sicurezza attento e preparato così da predisporre in maniere preventiva quello che potrebbe accadere. Ne consegue quindi una gestione attenta del cantiere che implichi anche la presenza in loco del coordinatore frequentemente.” prosegue Lambiase “Per tutelare la sicurezza del lavoratore e della propria imprese è bene considerare il coordinatore come un vero ufficiale di pubblico servizio, il cui ruolo prevede la convocazione di riunioni di coordinamento, la realizzazione di sopralluoghi fotografici a sorpresa e comunicazioni alla committenza circa eventuali inefficienze/efficienze”.