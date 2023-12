Sicurezza: Torino, passeggiata contro il degrado di Barriera Milano

Torino , 06 dic. – (Adnkronos) – Sottotitolo organizzata questa sera da residenti e commercianti di zona Nuova passeggiata contro il degrado in Barriera di Milano questa sera organizzata da residenti e commercianti della zona. Matteo Rossino, tra i promotori dell’iniziativa, ha annunciato la presenza tra gli altri dell’assessore regionale alla sicurezza Fabrizio Ricca e del consigliere regionale Andrea Cerutti. “Da agosto è la terza volta che scendiamo in strada perché la situazione in Barriera di Milano ha superato ogni limite di tollerabilità – ha sottolinea Matteo Rossino dei Comitati Torinesi – non posso accettare che nel 2023, a Torino, esistano ancora quartieri ghetto dove gli italiani non si sentano sicuri a uscire. Stiamo creando rete tra comitati e non ci fermeremo!” “Torniamo in strada per Barriera di Milano e per porre nuovamente l’attenzione su un’area della città che merita l’interesse di tutti. Come Regione vogliamo essere accanto ai cittadini che lamentano una situazione diventata insostenibile – aggiunge l’assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte Fabrizio Ricca – le istituzioni hanno il dovere di essere in strada a verificare con i propri occhi cosa capita, non basta giudicare da dentro i palazzi e ci auguriamo che il Comune velocizzi l’introduzione del Daspo urbano”.