Sicurezza: Tosi (Fi), 'sinistra la chiama militarizzazione, noi tutela per cittadini'

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – "Sulla violenza bisogna far fronte a una situazione che è peggiorata, e il governo lo sta facendo bene. Io son stato sindaco di Verona e chiesi, con le stesse modalità di oggi, all’allora ministro dell’Interno, Roberto Maroni, e all’allora ministro della Difesa, Ignazio La Russa, personale disponibile da subito per la sicurezza delle strade. Loro avevano messo in piedi l’Operazione strade sicure che permetteva, con costi contenuti, la disponibilità di militari, persone con divisa e armate, che anche solo con la loro presenza rappresentano un forte deterrente alla criminalità. Dove serve facemmo ricorso anche alla vigilanza pagata con denaro pubblico ed è ciò che serve anche oggi: far vedere ai cittadini di essere garantiti dallo Stato per la sicurezza e dimostrare a chi non si comporta correttamente che lo Stato è presente nei piazzali delle stazioni, nelle stazioni e sui treni". Così Flavio Tosi, deputato di Forza Italia, a TgCom24.

"La sinistra la chiama militarizzazione, come fosse una cosa negativa – continua -, secondo noi è l’unica soluzione possibile: presenza dello Stato visibile e moltiplicare gli strumenti di Operazione strade sicure. Chi paga il biglietto del treno ha il sacrosanto diritto di viaggiare in sicurezza". "Bene lo sblocco di assunzioni per nuovo personale, ma sono risorse che vanno giustamente formate e inserite per gradi. A disposizione immediata abbiamo esercito, forze dell’ordine e vigilanza privata e da qui dobbiamo attingere", conclude Tosi.