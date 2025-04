Sicurezza trasporti, Rixi: priorità strategica per competività

Roma, 30 apr. (askanews) – “La sicurezza del trasporto ferroviario non è più solo una questione tecnica: è oggi una priorità strategica per la competitività e la tenuta sociale del nostro Paese. Come Governo e come Mit abbiamo scelto di intervenire in modo deciso, con investimenti mirati, innovazione tecnologica e una forte collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e operatori del settore.

È questa la direzione che abbiamo scelto: un trasporto pubblico sicuro, moderno ed efficiente. E continueremo su questa strada, perché un’infrastruttura sicura è sinonimo di un Paese forte e affidabile.”

Così il Viceministro Edoardo Rixi in occasione della firma dell’intesa tra ANSFISA, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, e Italferr, società di ingegneria del Gruppo FS Italiane, per promuovere sistemi digitali, modelli e best practices per lo sviluppo, la gestione, la manutenzione e il monitoraggio degli impianti e dei sottosistemi ferroviari.