Sicurezza Ucraina, Tajani: nostra idea è art. 5 senza Kiev in NATO

Algeri, 3 mar. (askanews) – Dopo la fine della guerra, “ci sarà da garantire la sicurezza dell’Ucraina e da garantire la sicurezza dell’intera Europa: questo dobbiamo farlo attraverso la Nato e si può pensare per esempio ad una sorta di articolo 5.2 che possa garantire la sicurezza dell’Ucraina anche qualora l’Ucraina non dovesse far parte della Nato”. È quanto ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della sua visita in Algeria. “L’importante è che Europa e Stati Uniti lavorino insieme. Noi chiediamo con grande determinazione un incontro tra Europa e Stati Uniti per verificare tutto ciò che si può fare per costruire una pace giusta” ha spiegato Antonio Tajani. “Siamo molto soddisfatti anche del giudizio molto positivo che ha dato Donald Tusk alla proposta italiana, credo che questo sia molto importante perché l’Occidente non può dividersi”. “C’è molto da fare, ma prima lavoriamo per costruire la pace, ha insistito Tajani.