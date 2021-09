Sidharth Shukla morto a 40 anni: addio all’ex gieffino e conduttore indiano

Addio a Sidharth Shukla, star della tv indiana morto per un infarto improvviso: il conduttore ed ex gieffino aveva 40 anni.

Lutto nel mondo della tv indiana per il decesso di Sidharth Shukla, noto conduttore ed ex vincitore del Grande Fratello indiano: l’uomo è morto improvvisamente a 40 anni a causa di un infarto.

Sidharth Shukla morto

Modello e star della televisione e del cinema, era molto noto al pubblico per i suoi ruoli in Broken But, Beautiful 3, Balika Vadhu e Dil Se Dil Tak.

Secondo quanto appreso la causa del decesso sarebbe legata ad un improvviso attacco di cuore. “Tuttavia non saremo in grado di confermare i motivi esatti della morte fino a quando non avremo completato l‘autopsia“, ha fatto sapere un medico del dipartimento di medicina legale dell’ospedale in cui è deceduto.

Sidharth Shukla morto: i messaggi dei fan

Molto popolare e attivo sui social, con 1 milione di follower su Twitter e 3,7 milioni su Instagram, sono tantissimi gli utenti che sono rimasti colpiti dalla triste notizia.

Dai suoi amici e colleghi dell’industria televisiva fino ai fan, non ci si capacita del fatto che l’attore sia morto in così giovane età. “Siamo assolutamente scioccati dal cuore spezzato nell’apprendere della sua scomparsa“, “Estremamente scioccante! Ancora una volta viene dimostrato che la vita è così fragile, ci mancherai davvero tanto“, sono solo alcuni dei centinaia messaggi comparsi sui social network.