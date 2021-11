Siena, abusa di una studentessa Erasmus: in manette 21enne

Il presunto stupratore è un ragazzo di 21 anni, studente universitario: avrebbe abusato di una studentessa Erasmus, arrestato a Siena.

I carabinieri hanno arrestato a Siena uno studente universitario di 21 anni. Il ragazzo, di ritorno dalla discoteca, avrebbe abusato di una studentessa spagnola, in Italia per un programma Erasmus. I due giovani stavano viaggiando, insieme con altri ragazzi, su un pullmino-navetta collegante il locale, sito a Monteroni d’Arbia, con la ridente città, famosa per il Palio.

Secondo quanto riferito dai militari, l’episodio è avvenuto intorno alle 4 del 27 novembre.

Siena, studentessa Erasmus abusata: dove è avvenuto il fatto

Una comitiva di studenti fuori sede, tutti di nazionalità spagnola tranne due, stava viaggiando su due mezzi. Alla fine di una serata passata in discoteca, stavano tornando nei loro alloggi. Secondo quanto ricostruito, il 21enne avrebbe abusato di una ragazza mentre quest’ultima stava dormendo. La vittima non si sarebbe accorta della violenza.

Siena, studentessa Erasmus abusata: le amiche avrebbero assistito alla violenza

Sarebbero state le amiche della studentessa ad accorgersi delle molestie da parte del 21enne e per questo motivo avrebbero iniziato a gridare, fino a svegliare la ragazza.

Siena, studentessa Erasmus abusata: trambusto a bordo del pullman

La situazione ha generato comprensibile trambusto sul pullman dove viaggiavano i protagonisti di questa vicenda. La presunta vittima di stupro e i suoi amici hanno chiamato i carabinieri, i quali sono intervenuti fermando il 21enne prima sche potesse fuggire.

Il giovane si trova ai domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.