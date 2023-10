Per i fumatori non sono arrivate buone notizie. Il prezzo per l’acquisto di tabacco e sigarette potrebbe presto aumentare. L’annuncio arriva dal ministero dell’Economia che, attraverso un comunicato ha spiegato che l’aumento dell’accise sui tabacchi andrà a finanziare le politiche invariate come sanità, difesa e ancora rinnovi contrattuali nella Pubblica Amministrazione.