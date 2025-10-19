Sigfrido Ranucci: La Battaglia per la Libertà di Stampa in Italia

Sigfrido Ranucci condivide la sua testimonianza dopo l'attentato di Pomezia, un momento che ha scosso la comunità, tra sentimenti di paura e atti di solidarietà.

La recente esplosione dell’auto di Sigfrido Ranucci a Pomezia ha suscitato una forte preoccupazione e un’onda di solidarietà straordinaria. A meno di 48 ore dall’evento, il noto giornalista ha condiviso il suo stato d’animo, rivelando come la tensione generata da questo attacco si accompagni a un profondo senso di gratitudine per il supporto ricevuto.

Un attacco che fa riflettere

Ranucci ha descritto il suo stato di salute, affermando di sentirsi bene nonostante la paura che lo circonda. Ha rivelato di aver passato la notte a rispondere a migliaia di messaggi di sostegno, provenienti non solo da privati cittadini, ma anche da figure istituzionali di alto profilo, come la presidenza della Repubblica e la presidenza del Consiglio. Questo attestato di vicinanza dimostra quanto la sua situazione abbia colpito l’opinione pubblica.

Un segnale di unità

In un momento così delicato, le parole di Ranucci hanno messo in evidenza la sua gratitudine verso i numerosi sindaci e le associazioni che hanno manifestato la loro solidarietà. Tra le offerte ricevute, si segnalano quelle relative alle cittadinanze onorarie, un riconoscimento che il giornalista considera un simbolo di unità e di approvazione da parte della comunità.

La battaglia per la libertà di stampa

Il caso di Ranucci ha suscitato un ampio dibattito anche a livello internazionale, con articoli pubblicati su importanti testate come il New York Times e il Guardian. La questione è stata affrontata anche durante un incontro dell’assemblea del Partito Socialista Europeo, in cui Elly Schlein ha rimarcato l’importanza della libertà di stampa. Ranucci ha sottolineato che la sua lotta non deve essere strumentalizzata a fini politici, evidenziando le gravi perdite subite dai giornalisti nel dopoguerra.

Il supporto della comunità giornalistica

Un aspetto significativo di questa vicenda è stato il video realizzato dai colleghi di Ranucci, in cui ognuno di loro ha mostrato un cartello di incoraggiamento. Questo gesto, ha affermato il giornalista, è paragonabile solo alla mobilitazione avvenuta in passato per Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, due figure simbolo della lotta per la verità e la giustizia.

Un presidio di supporto

Oggi, sotto la casa di Ranucci, si è radunato un presidio di circa 400 persone, a testimonianza del forte legame che il giornalista ha con la sua comunità. Questo evento rappresenta un gesto di solidarietà e un richiamo alla responsabilità collettiva nella difesa della libertà di espressione.

Nonostante la tempesta emotiva che lo circonda, Ranucci prosegue il suo lavoro instancabile per il programma Report, in programma su Rai3 il 26 ottobre. A metà settimana, il giornalista comunicherà i temi della prima puntata, dimostrando che la passione per il giornalismo e la ricerca della verità prevalgono sulle minacce ricevute.

In questo contesto, la resilienza di Ranucci e il sostegno della comunità si configurano come un faro di speranza per tutti coloro che credono nella libertà di stampa. La sua vicenda rappresenta un esempio di come determinazione e solidarietà possano emergere anche nei momenti più difficili.