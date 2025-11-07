Siglato accordo tra FISE ed EQUtv: "Valorizzare la cultura equestre"

Verona, 7 ott. (askanews) – A Verona si tiene Fieracavalli, la più importante manifestazione nazionale dedicata al mondo equestre, che vede l’emittente EQUtv tra i protagonisti, con una copertura ampia che vuole dare voce “a tutti coloro che promuovono ogni giorno la cultura del cavallo in Italia”. L’evento veronese è stato anche l’occasione per annunciare un accordo di media partnership tra EQUtv e la Federazione Italiana Sport Equestri, intesa che sancisce l’inizio di una collaborazione strategica tra due realtà impegnate nella valorizzazione del cavallo e dello sport equestre nel nostro Paese.

“Oggi – ha detto ad askanews Marco Di Paola, presidente FISE – abbiamo sigillato un grande accordo con EQUtv, abbiamo una grande storia, abbiamo la fortuna di una televisione che trasmette in chiaro immagini che riguardano l’ippica, ma soprattutto il cavallo. Facciamo parte di questo bellissimo mondo e siamo molto soddisfatti. Ringraziamo Epiqa ringraziamo il Masaf di questa occasione per promuovere lo sport equestre, ma anche il nostro amato cavallo”.

La partnership, ci hanno spiegato, nasce dal comune intento di ampliare la visibilità delle discipline equestri e diffondere la cultura del cavallo, attraverso una programmazione televisiva dedicata, rubriche tematiche e contenuti multimediali diffusi dalla tv alle piattaforme digitali. “Questo accordo – ha aggiunto Maria Chiara Polselli, amministratore delegato di Epiqa – è per noi strategico perché naturalmente ci consente di proseguire in maniera rafforzata nel percorso che abbiamo avviato ormai qualche anno fa con EQUtv, di parlare ad un pubblico sempre più ampio di tutto ciò che concerne la cultura del cavallo e quindi anche soprattutto gli sport equestri e tutto quello che intorno al cavallo comunque ruota in termini di passione, ma anche di competenze e di filiera”.

L’accordo prevede per EQUtv la qualifica di Media Partner FISE, l’emittente quindi seguirà e racconterà i campionati italiani senior di tutte le discipline, i campionati giovanili delle discipline olimpiche, gli appuntamenti in programma presso l’Arena FISE di Fieracavalli già da questa edizione 2025 e le Ponyadi, la manifestazione estiva che riunisce i giovani atleti under 14 provenienti da tutta Italia, che si confrontano in diverse discipline equestri.