Signorini e i virologi in tv: “Bassetti? Il più ‘piacione'”

Alfonso Signorini ha detto la sua in merito ai virologi in tv, diventati ormai presenza fissa di molti programmi televisivi da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus.

Alfonso Signorini e i virologi in tv

Con l’inizio della pandemia da Covid-19 il fenomeno dei virologi in tv è diventato sempre più insistente, almeno per quanto riguarda l’Italia.

Alfonso Signorini ha deciso di dedicare al virologo Matteo Bassetti la copertina della sua famosa rivista e a proposito dei virologi in tv ha affermato di esserne affascinato: ‘‘è un fenomeno che mi ha incuriosito molto. Così mi è venuta l’idea di prendere il più piacione di tutti (Matteo Bassetti, ndr) e devo dire che non ha tradito le attese e da uomo intelligente quale è ha detto: ‘Certo, mi piaccio e me ne vanto’, riconoscendo quello che i suoi colleghi non avrebbero mai il coraggio di ammettere e cioè che la televisione è una sirena al cui canto è difficilissimo resistere”, ha affermato il conduttore.

Nell’intervista concessa a Chi, il direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova ha raccontato anche dettagli e retroscena della sua vita privata, come la sua passione per la musica di Gino Paoli.

Alfonso Signorini al GF Vip 6

Nelle ultime settimane Alfonso Signorini ha confermato che sarà al timone della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore ha anche anticipato che tra i nuovi concorrenti gli piacerebbe vi fosse Gaia Zorzi, sorella del vincitore della quinta edizione del programma, Tommaso Zorzi.

Secondo i rumor in circolazione il conduttore avrebbe anche chiesto a Loredana Lecciso di vestire i panni di opinionista per la prossima edizione dello show. Sarà vero?

Alfonso Signorini e le frecciatine alla D’Urso

Di recente il conduttore ha anche espresso il suo pensiero in merito ai programmi tv della sua famosa collega, Barbara D’Urso, che recentemente avrebbe registrato un picco di ascolti in negativo. Il conduttore ha affermato che ammirerebbe la conduttrice in quanto professionista, ma ha anche ammesso di non riconoscersi nei suoi programmi televisivi. La conduttrice replicherà? In tanti sospettano una certa rivalità tra i due e si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi. Per il momento Alfonso Signorini sembra godersi il suo successo al GF Vip.