Signorini ha incontrato Ilary Blasi: “Più inc**ta che triste”

Alfonso Signorini ha svelato di aver incontrato Ilary Blasi e ha confessato come gli sarebbe sembrata la conduttrice dopo il suo addio a Totti.

Alfonso Signorini ha svelato alcuni retroscena sugli incontri avuti con alcuni amici durante le sue vacanze a Cortina e su Ilary Blasi, che ha visto proprio alcune settimane fa.

Alfonso Signorini: come sta Ilary Blasi

Alfonso Signorini e Ilary Blasi sono amici di vecchia data e nelle ultime ore il celebre conduttore ha svelato nel suo A tu per tu su Chi di aver rivisto la conduttrice durante le sue vacanze a Cortina, alcune settimane fa.

Signorini ha anche svelato che la collega gli sarebbe sembrata “più inc**ata che addolorata” per via delle sue recenti questioni sentimentali legate alla separazione dal marito, Francesco Totti, che proprio in queste ore è stato avvistato mentre si dirigeva nella casa della sua presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi. Dopo i comunicati ufficiali con cui hanno annunciato il loro addio, lui e Ilary si sono chiusi nel massimo riserbo.

La reazione della conduttrice

Secondo indiscrezioni la showgirl avrebbe avuto conferma del presunto tradimento di Totti con Noemi Bocchi e per questo avrebbe deciso di mandare a rotoli i suoi 20 anni di matrimonio con l’ex calciatore. Lei stessa aveva dichiarato alcuni mesi fa che il loro matrimonio non sarebbe potuto sopravvivere a un tradimento. Sarà vero? Al momento in tanti tra i fan sono in attesa di conoscere ulteriori dettagli in merito alla vicenda.