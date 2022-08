Signorini ha visto Ilary Blasi a Cortina: “Ecco come sta oggi”

Alfonso Signorini ha svelato di aver visto Ilary Blasi dopo l'annuncio di separazione tra la showgirl e Totti.

Alfonso Signorini ha confessato di aver rivisto Ilary Blasi dopo l’annuncio di separazione della conduttrice e di Francesco Totti.

Alfonso Signorini e Ilary Blasi: l’incontro

Ilary Blasi sta trascorrendo le sue vacanze sulle Dolomiti dopo il suo annuncio d’addio al marito Francesco Totti dopo 20 anni d’amore.

Si dà il caso che proprio sulle Dolomiti Alfonso Signorini abbia una casa dove trascorre la maggior parte delle sue vacanze estive, ed è lì che il conduttore avrebbe rivisto la conduttrice dopo l’annuncio di separazione. Signorini a tal proposito ha confessato: “L’ho trovata bene. Ilary è una donna molto lucida che sa il fatto suo. Perché ha scelto la montagna? Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile”, ha dichiarato il conduttore.

Ilary Blasi: le ultime indiscrezioni

Secondo i rumor in circolazioni Ilary Blasi, in vacanza con un’amica, sarebbe stata sentita parlare del suo addio a Totti e affermare di aver ripreso “tutte le sue cose”. La conduttrice avrebbe anche dichiarato che i suoi figli al momento si trovino in vacanza con il padre. Per ora né lei né l’ex calciatore hanno parlato pubblicamente dei motivi che li avrebbero condotti alla rottura e in tanti tra i fan della coppia sono curiosi di saperne di più.