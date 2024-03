Signoris scherza su Crozza: in tv alla stessa ora? Mi boicotterà

Roma, 8 mar. (askanews) - Carla Signoris scherza sulla "rivalità" in tv con il marito Maurizio Crozza, in una clip tratta da "A cena da Maria Latella", il dinner talk di Sky TG24. "Siamo in onda in contemporanea - scherza l'attrice, parlando di Crozza, nella stessa serata in tv con "Fratelli di Cro...

Roma, 8 mar. (askanews) – Carla Signoris scherza sulla “rivalità” in tv con il marito Maurizio Crozza, in una clip tratta da “A cena da Maria Latella”, il dinner talk di Sky TG24. “Siamo in onda in contemporanea – scherza l’attrice, parlando di Crozza, nella stessa serata in tv con “Fratelli di Crozza” – mi boicotterà”. E ancora, rispondendo alla giornalista su come ha educato il marito a casa, Signoris scherzando dice: “A mazzate!”…. “Devo dire che cucina benissimo – poi ammette – in casa i nostri compiti sono ben distribuiti”.

Nel quarto appuntamento del programma, in onda l’8 marzo alle 21, giorno della Festa della donna, al centro il tema dei comportamenti violenti degli uomini e le disparità di genere che ancora persistono al giorno d’oggi in Italia. Per approfondire, a tavola con Maria Latella oltre a Signoris ci sono l’economista e saggista Ginevra Bersani Franceschetti, il filosofo femminista Lorenzo Gasparrini e l’ad di Henkel Mara Panajia.