Silent Bob & Sick Budd: il nuovo album "Habitat Cielo" in uscita il 31 marzo

Con oltre 160 milioni di ascolti combinati tra i suoi album “Piano B” e “Piove ancora” e una base di fan che supera gli 800 mila ascoltatori mensili solo su Spotify, la musica del giovane rapper classe ’99 Silent Bob (al secolo Edoardo Fontana) e del produttore Sick Budd è tornata sulla scena con un nuovo singolo intitolato “Mamma ho l’ansia”. Il singolo è un’anticipazione del loro nuovo album di inediti intitolato “Habitat Cielo”, che consoliderà definitivamente il loro sodalizio artistico.

L’attesa è finita per il nuovo album di Silent Bob & Sick Budd

L’attesa sta dunque per finire! Venerdì 31 marzo sarà disponibile in fisico e digitale “Habitat cielo”, atteso nuovo disco d’inediti che segna l’atteso ritorno in musica di Silent Bob, una delle migliori penne della nuova scena urban contemporanea. Il disco in uscita su etichetta Bullz Records, licenza esclusiva Believe Artist Services, sarà anticipato dall’uscita di “Mamma ho l’ansia”, nuovo singolo che sarà fuori ovunque da questo venerdì 17 marzo su tutte le principali piattaforme digitali, prodotto interamente da Sick Budd, geniale producer che insieme a Silent Bob ha saputo disegnare un’identità musicale unica ed inconfondibile.

Inoltre, i due artisti hanno annunciato a sorpresa le prime due date evento per il loro “Habitat cielo tour”, che si terranno il prossimo 12 Maggio all’Orion di Roma e il 19 Maggio al Fabrique di Milano.

Le parole dei due artisti sul nuovo singolo e l’album in uscita

Silent Bob spiega che il suo brano “Mamma ho l’ansia” ha un mood quasi grunge e che originariamente il testo non era stato pensato per essere sul beat su cui si trova adesso. Tuttavia, una volta che ha sentito la musica, è rimasto così colpito da essa che ha riadattato il testo, conferendogli una forma più originale e d’impatto. Il brano è nato per affrontare e guardare in faccia l’ansia, un problema che molti di noi affrontano, ma che Silent Bob ha imparato ad accettare con il tempo. Ha dunque scritto il testo come se si rivolgesse all’ansia in persona, per dare un volto a questo fastidio devastante che aveva dentro di sé.

Parlando invece del nuovo album, “Habitat Cielo“, Silent Bob afferma che è nato diversi mesi fa, quando si trovava in un momento di forte fragilità. Come persona metereopatica, il suo umore era influenzato dalle condizioni meteorologiche, e così il cielo ha guidato e ispirato tutte le canzoni dell’album. Il titolo “Habitat Cielo” si riferisce proprio a questo, alla capacità del cielo di influenzare il suo stato d’animo e, di conseguenza, le sue canzoni. In ogni traccia dell’album, Silent Bob afferma che si può trovare un cielo diverso.

Silent Bob e Sick Budd hanno così creato questo album in maniera totalmente libera, senza preoccuparsi troppo di chi potesse piacere. Non si sono posti limiti, neanche in termini di sonorità, utilizzando tutte le influenze musicali che hanno esplorato e costruito in questi anni, a partire da sonorità blues, lo-fi e indie. Le produzioni sono state ispirate dai loro ascolti al di fuori del classico rap. Uno dei messaggi che vogliono trasmettere con questo nuovo progetto è il coraggio, l’importanza di decidere da soli quale sia la strada giusta da seguire, senza farsi influenzare dagli altri, e di prendersi una pausa se necessario per poi ripartire più forti di prima con i propri progetti.