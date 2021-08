Sileri a Sky TG24: Sono per le discoteche aperte con Green Pass

Milano, 14 ago. (askanews) – “Io sono per discoteche riaperte con il Green Pass, con regole molto ferree e quindi con chiusure laddove non vengano rispettate. Una scelta che proviene ovviamente dagli organi tecnici e non dal sottoscritto, ha lasciato chiuse le discoteche così come le sale da ballo. Per me è un cruccio perché è una battaglia che ho portato avanti e non sono riuscito a tenere il punto. Ma sono pienamente d’accordo anche con i gestori, laddove le regole vengono rispettate e c’è un green pass con un vaccino aiutano nella diagnostica”.

Lo ha detto a Sky TG24 il sottosegretario di Stato alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di Timeline.