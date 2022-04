Sileri: contrario a togliere del tutto le mascherine subito

Milano, 27 apr. (askanews) – Contrario all’eliminazione totale delle mascherine, ma favorevole a farlo in determinate situazioni per la quali oggi sono ancora previste. Il sottosegretario alla Salute Pier Paolo Sileri parla di “3 o 4 settimane di transizione”, perché il 2022 è l’anno di passaggio dalla fase pandemica a quella endemica e il virus è ancora in circolazione in un contesto di ampia, ma non totale vaccinazione.