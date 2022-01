Sileri minacciato dai No Vax su Telegram: “Spezzategli la schiena”

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri è stato vittima di minacce su uno degli ormai noti gruppi No Vax di Telegram

Pierpaolo Sileri minacciato dai No Vax: i messaggi sui gruppi Telegram

Pierpaolo Sileri ha ricevuto moltissime minacce dopo le sue ultime dichiarazioni in cui ribadiva l’assoluta pericolosità dei No Vax e in cui chiedeva misure più restringenti per loro.

I messaggi minatori sono stati inviati sull’ormai tristemente arcinoto gruppo Telegram ‘Basta Dittatura- Proteste’.

Pierpaolo Sileri minacciato dai No Vax: i dati personali

Sul gruppo, dove in passato erano stati minacciati anche altri personaggi in vista come Galli, Bassetti e Pregliasco, sono stati inviati anche i dati sensibili di Sileri: il suo indirizzo di casa e numero di telefono. “Sapete cosa fargli. Inviateci poi registrazioni audio/video per fa divertire anche gli altri”.

Pierpaolo Sileri minacciato dai No Vax: l’attacco

Altre minacce al sottosegretario sono arrivate tramite un video fatto circolare dagli stessi gestori di quel canale Telegram: “Sileri ha detto che faranno di tutto per rendere la vita difficile ai No vax. Queste sono minacce. Questo è incitamento all’odio. Dovrebbe esserci da oggi una caccia all’uomo. Andare a cercare Sileri e chiedergli spiegazioni. E se non vi piace la risposta voi gli rendete la vita difficile.

Gli spezzate la colonna vertebrale.”