Speranza sotto assedio, con il centrodestra e Italia Viva che ne chiedono le dimissioni: il possibile sostituto potrebbe essere Sileri.

In questa delicata fase dell’emergenza sanitaria da coronavirus sono in molti, dall’opposizione e dalle forze di maggioranza più aperturiste, a prendersela con il ministro della Salute Roberto Speranza. Le accuse riguardano in particolar modo la gestione del piano vaccinale e la tendenza a preferire la linea del rigore rispetto a quella di cominciare a permettere qualche riapertura sul territorio nazionale.

L’esponente di LeU ha ricevuto anche diverse minacce di morte da parte di ignoti sui quali la Procura indaga, ma nel frattempo sono molte le pressioni affinchè lo stesso si dimetta. Contro di lui ci sono il centrodestra, che torna unito in questo battaglia, e Italia Viva che starebbero cercando in tutti i modi di spingere Speranza alla dimissioni o di convincere il Presidente del Consiglio Mario Draghi a provvedere ad una sua rimozione.

Stando a quanto riportato da Libero ci sarebbe già un possibile sostituo del ministro, ovvero il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

Sileri possibile sostituto di Speranza?

Draghi, anche per spegnere le polemiche, ha difeso pubblicamente Speranza dalle accuse dirette di Matteo Salvini dicendo di fidarsi del suo ministro e di averlo confermato personalmente nel passaggio dal Conte bis al suo governo.

Il giornalista Augusto Minzolini ha invece un’altra versione dei fatti che lo stesso ha così sintentizzato: “Mario Draghi non considera il ministro della Salute un genio, anzi per nulla, ma non credo che abbia il coraggio di rimuoverlo. Certo – ha aggiunto – se poi uscissero altri impicci nelle inchieste”.

Speranza, dal canto suo, risponde all’assedio del centrodestra e di Italia Viva dicendo “assolutamente no” alle dimissioni e rilanciando, come riportato dal Giornale, la fiducia confermatagli dal Premier Mario Draghi. Il ministro della Salute avrebbe poi detto di essere interessato a chiedere un confronto al Presidente del Consiglio per poter avvere un chiarimento su quanto sta avvenendo intorno alla sua figura.