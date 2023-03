Home > Askanews > Silicon Valley Bank, Gentiloni esclude rischi di contagio nell'Ue Silicon Valley Bank, Gentiloni esclude rischi di contagio nell'Ue

Roma, 13 mar. (askanews) – Sulla Silicon Valley Bank (Svb) “non c’è un contagio diretto” nell’Ue “e la possibilità di un contatto indiretto è qualcosa che dobbiamo monitorare ma per il momento non vediamo un rischio significativo”: lo ha affermato Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia, parlando con la stampa a Bruxelles, prima di un vertice dei ministri dell’Economia e delle Finanze (Ecofin) della zona euro, in seguito al fallimento della Svb.

