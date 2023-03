Silicon Valley Bank, Hsbc acquisisce attività britanniche per una sterlina

Silicon Valley Bank, Hsbc acquisisce attività britanniche per una ster...

Londra, 13 mar. (Adnkronos/ – Hsbc Holdings ha annunciato che la sua filiale britannica, Hsbc UK Bank, acquisirà Silicon Valley Bank UK Limited (Svb UK) per 1 sterlina (1,13 euro). Al 10 marzo 2023, Svb UK aveva prestiti per circa 5,5 miliardi di sterline (6,218 miliardi di euro) e depositi per circa 6,7 miliardi di sterline (7,575 miliardi di euro), mentre nell'ultimo esercizio finanziario ha registrato un utile ante imposte di 88 milioni di sterline (99,5 milioni di euro).

Le attività e le passività delle società madri di Svb UK sono escluse dalla transazione, che viene completata immediatamente e sarà finanziata con le risorse esistenti, ha dichiarato Hsbc. "Questa acquisizione ha un eccellente senso strategico per la nostra attività nel Regno Unito", ha dichiarato Noel Quinn, amministratore delegato di Hsbc, sottolineando la protezione dei depositanti della filiale britannica di Svb.

"I clienti di Svb UK possono continuare a fare banca come sempre, sicuri che i loro depositi sono sostenuti dalla forza, dalla sicurezza e dalla protezione di Hsbc", ha aggiunto. Secondo Hsbc, il patrimonio netto tangibile di Svb UK dovrebbe aggirarsi intorno a 1,4 miliardi di sterline (1,583 miliardi di euro), aggiungendo che il calcolo finale della plusvalenza derivante dall'acquisizione sarà fornito a tempo debito.