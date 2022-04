Silvano Michetti è tornato in Italia: con L’Isola dei Famosi ha chiuso

Silvano Michetti è tornato in Italia: con L'Isola dei Famosi non ci saranno più rapporti.

Dopo la squalifica dall’Isola dei Famosi per un’espressione blasfema, Silvano Michetti dei Cugini di Campagna è tornato in Italia. Al momento, sembra che sia del tutto esclusa una sua partecipazione, anche in studio, al reality condotto da Ilary Blasi.

Silvano Michetti è tornato in Italia

Qualche giorno fa, Mediaset ha annunciato la squalifica immediata di Silvano Michetti dall’Isola dei Famosi. Il componente dei Cugini di Campagna, appena entrato in gioco, ha commesso uno scivolone, lasciandosi scappare una bestemmia. La scena ha fatto subito il giro del web, tanto che la produzione dell’Isola dei Famosi si è vista costretta a prendere una decisione. Così, a pochi minuti dal suo arrivo sulla playa, Silvano è stato fatto fuori.

Il compagno Nick Luciani, invece, è rimasto in gara. A distanza di qualche giorno dalla sua squalifica, Michetti è tornato in Italia.

Le prime parole del suo staff

Lo staff di Silvano, contattato da Fanpage.it, ha ammesso che è esclusa una nuova partecipazione dell’artista all’Isola dei Famosi. Molto probabilmente, il componente dei Cugini di Campagna non sarà ospite neanche in studio. Quanti subiscono una squalifica, infatti, non hanno diritto a partecipare alle dirette.

Nel frattempo, il fratello Ivano Michetti pretende che Mediaset ammetta che “non c’erano i presupposti per una squalifica“.

La versione di Ivano Michetti

Il comunicato diffuso da Ivano Michetti è chiaro:

“L’audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente ‘Santo Dio‘. L’espressione non può considerarsi né blasfema nei confronti di Dio o della religione, né una bestemmia”.

Il fratello di Silvano, quindi, ha deciso di diffidare Canale 5 per la sua decisione, chiedendo un reintegro del fratello all’Isola dei Famosi. Alla luce di quanto comunicato dallo staff di Michetti, però, questa richiesta sembra essere passata inascoltata.