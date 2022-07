Silvia neomamma e neolaureata nello stesso giorno

La fibra d'acciaio e la volontà straordinaria dell'abruzzese Silvia Iovannone, che è diventata orgogliosa neomamma e neolaureata nello stesso giorno

Silvia Iovannone neomamma e neolaureata nello stesso giorno, da Teramo arriva la bella storia di una donna che partorisce e poi discute online la sua tesi. A dare l’annuncio con orgoglio è stata la Asl teramana sulla sua pagina Facebook: “Doppia gioia per una giovane mamma di Castellalto, in provincia di Teramo, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Sant’Omero“.

Neomamma e neolaureata nello stesso giorno

E il tono felice del post lascia già intendere cosa sia potuto succedere, tanto che quell’annuncio trova immediata sponda sui canali social dell’Università degli Studi di Teramo. Ma cosa è successo? Che la giornata della discussione della tesi di Silvia e la giornata della venuta al mondo della “creatura” che Silvia portava in grembo, Beatrice, erano la stessa giornata. Perciò Silvia non si è persa d’animo e dopo aver partorito ha discusso online la tesi del corso di specializzazione per insegnanti di sostegno.

Prima il parto e poi subito online a discutere la tesi

Spiegano i sanitari: “Non si è persa d’animo e con l’aiuto del personale del reparto di Ostetricia e Ginecologia e di quello di Pediatria-Nido, che ha assistito alla discussione e alla proclamazione con entusiasmo, ha ottenuto il titolo con il massimo dei voti. A fare il tifo per lei anche le altre mamme ricoverate nel reparto”. Il serto di alloro a Silvia è stato donato dal personale del nosocomio.

Silvia e Beatrice “sono state dimesse e sono tornate a casa, in perfetta salute”.