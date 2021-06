Silvia Tancredi presenta “Indescribable”: “Con il mio nuovo singolo canto l’amore intenso e passionale”

Con il suo nuovo singolo Silvia Tancredi ha voluto dare "voce alla potenza dell'amore". Il videoclip ufficiale è già disponibile in anteprima.

Dopo il successo di “Making a Way” e “True Love”, Silvia Tancredi, artista italiana nota anche all’estero, torna con un nuovo singolo: “Indescribable”. La composizione del brano vanta la collaborazione di Eric B Turner, che ha scritto il testo, mentre la musica è firmata dalla stessa Silvia Tancredi insieme a Luigi Rivetti.

Il videoclip ufficiale, disponibile in anteprima, è un libero adattamento del cortometraggio girato a New York “Canvas” di Jackie Massar.

Silvia Tancredi presenta “Indescribable”

Silvia Tancredi ha parlato del suo nuovo singolo, “Indescribable”, dichiarando che con la sua canzone ha “voluto dare nuovamente voce alla potenza dell’amore, quello intenso e passionale da toglierti il fiato e lasciarti senza parole.

Ringrazio il mio amico Eric B Turner, perché è riuscito a catturare l’essenza di ciò che volevo esprimere e a trasformarlo in questo fantastico testo”.

Con “Indescribable” Silvia Tancredi continua questo capitolo del suo percorso artistico dal respiro internazionale, molto gradito sia da pubblico sia dalla critica. Continuano così anche gli straordinari progetti dell’artista.

A settembre, infatti, uscirà un suo nuovo album, che è testimonianza perfetta della tanto auspicata ripartenza dopo un periodo delicato e un prolungato blocco per il settore della musica e dello spettacolo.

Silvia Tancredi, il videoclip di “Indescribable”

Un singolo raffinato che ben si concilia con l’eleganza, la forza e la ricercatezza della voce di Silvia Tancredi. Il suo è un progetto completo: ad accompagnare la canzone, infatti, c’è un videoclip diretto da Silvia Tancredi e Gigi Rivetti.

Il video è un libero adattamento del cortometraggio girato a New York “Canvas” di Jackie Massar, con Danielle Kronenberg, Sandra Herlog e Ryan Preimesberger.

Silvia Tancredi, “Indescribable” è il nuovo traguardo della sua carriera

Creativa, sorprendente, appassionata e determinata: Silvia Tancredi è questo e molto altro. Dopo la soddisfazione per il suo nuovo singolo, è già al lavoro su altri progetti.

La sua carriera comincia da giovanissima e la sua passione per la musica matura quando era solo una bambina. I primi insegnanti, infatti, sono stati i suoi stessi genitori. Cresciuta a pane e musica, Silvia Tancredi ha avuto il meraviglioso privilegio di nascere in una famiglia di suonatori, ma anche grandi ascoltatori di musica, soprattutto quella americana. Comincia così la sua passione per il blues, il jazz e il gospel e poi la sua splendida carriera.