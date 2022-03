Silvia Toffanin sarà la nuova conduttrice di C'è posta per te? I piani Mediaset sulla sua carriera.

Secondo indiscrezioni Mediaset sarebbe decisa ad ampliare il ruolo di Silvia Toffanin in tv e si vocifera che presto la moglie di Piersilvio Berlusconi possa diventare la nuova conduttrice di C’è posta per te.

Silvia Toffanin a C’è posta per te

Dopo il doppio appuntamento a Verissimo si vocifera che presto il ruolo di Silvia Toffanin nei canali Mediaset possa essere ulteriormente ampliato e sembra che Piersilvio Berlusconi abbia addirittura pensato a lei come possibile sostituta di Maria De Filippi a C’è posta per te.

Sulla questione al momento non vi sono conferme, anche se è indubbio che la presenza della conduttrice (con il doppio appuntamento a Verissimo, la conduzione di Striscia la Notizia e gli altri appuntamenti tv) sia decisamente aumentata.

Gli appuntamenti tv

Secondo indiscrezioni Piersilvio avrebbe proposto alla moglie di conduttrice anche Amici Celebrities e Temptation Island Vip, ma lei avrebbe rifiutato per concentrarsi sul doppio appuntamento di Verissimo (che ha finito per surclassare definitivamente il posto della D’Urso negli appuntamenti del weekend). Silvia Toffanin, da sempre molto riservata, non ha commentato la questione.

La conduttrice fa coppia fissa con Piersilvio Berlusconi dal 2001 e insieme a lui ha avuto due figli, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia.

La conduttrice ha sempre preferito proteggere la privacy dei suoi figli e infatti sui social non possiede profili ufficiali né ha mai condiviso foto in loro compagnia. In tanti tra i fan della Toffanin sperano un giorno di saperne di più, ma la conduttrice continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.