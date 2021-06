Silvia Toffanin al settimo cielo: alla conduttrice andrebbe il pomeriggio domenicale di Canale 5.

Barba D’Urso sostituita da Silvia per il programma della domenica pomeriggio su canale 5 e la fonte questa volta è più che affidabile.

Nuovo programma per la Toffanin

A maggio diversi siti annunciavano una possibile chiusura di Domenica Live; Barbara aveva quasi smentito questa notizia quando aveva ricordato l’appuntamento solamente con il suo programma Pomeriggi 5.

Sono seguiti rumors di uno show con Elisa Isoardi e poi i nomi di Lorella Cuccarini e Stefano De Martino: tutti progetti non andati in porto o addirittura nemmeno pensati.

La vera notizia però è stata comunicata da Davide Maggio in una delle sue famosissime e seguitissime dirette Instagram.

Silvia Toffanin e il pomeriggio domenicale su Canale 5

A Cologno Monzese si sta pensando di affidare alla padrona di casa di Verissimo il programma della domenica pomeriggio: “L’intenzione è quella di puntare su un format sul modello La Domenica del Villaggio.

E fin qui niente di nuovo. Ciò che fa sussultare è il volto noto che potrebbe trovare spazio nella domenica di Canale 5. Si tratta di una signora dell’azienda, anzi della First Lady di Cologno Monzese.

Per l’amatissima conduttrice di Verissimo, sembra essere arrivata l’ora di uscire dalla comfort zone del salotto prefestivo per cimentarsi con una nuova sfida. Consapevoli dell’impervio terreno e del rischio che un “nuovo programma” comporta, a Mediaset starebbero lavorando per trovare un degno traino a Silvia Toffanin.

Il programma della signora Berlusconi, infatti, non occuperebbe l’intero pomeriggio della rete ma solo la seconda parte”.