Silvia Toffanin: il misterioso comunicato a Sanremo, poi scomparso

Continua il mistero su Silvia Toffanin a Sanremo: il comunicato in cui si diceva che la conduttrice non fosse interessata è stranamente scomparso.

Continua il mistero sulla possibile presenza di Silvia Toffanin a Sanremo.

Un mistero ulteriormente alimentato dalla strana scomparsa di un recente comunicato Mediaset, in cui veniva affermato che la conduttrice di Verissimo non fosse interessata alla manifestazione canora. In un primo momento sembrava Silvia potesse essere per una sera al fianco di Amadeus nell’edizione 2023 di Sanremo, in programma dal 7 all’11 febbraio. Come informa Ilsipontino.net ancora due le figure femminili che mancano all’appello. Sicura la presenza di Chiara Ferragni (che rimarrà per tutta la kermesse) e Francesca Fagnani (il mercoledì).

Ancora da stabilire le due donne che affiancheranno Amadeus per le serate di giovedì e venerdì.

Silvia Toffanin a Sanremo? il comunicato Mediaset: “Ha declinato l’offerta”

Dalla lettura del comunicato Mediaset, si evincerebbe che Silvia sia stata scelta proprio da Amadeus, per almeno una serata di Sanremo, ma la compagna di Piersilvio Berlusconi non avrebbe accettato: “In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione”.

Più avanti si dichiara che “Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non è interessata a quel genere di prestazioni artistiche”.

Comunicato cancellato

Niente di strano, il comunicato renderebbe note le intenzioni della Toffanin. Tali dichiarazioni sono state battute peraltro dall’Ansa e dall’ufficio social di Mediaset. Strano però che il comunicato sia rimasto poche ore online, per poi essere cancellato. TvBlog informa tuttavia che a Silvia, secondo alcune fonti vicine al Festival, sia stato offerto il ruolo a Sanremo nel 2020, ossia durante l’edizione pre-Covid, e non quest’anno.