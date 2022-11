Margherita Rebuffoni, mamma di Nadia Toffa, ha svelato di aver ricevuto un messaggio di sua figlia dall'aldilà.

La mamma di Nadia Toffa, Margherita Rebuffoni, è stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e, dopo momenti di grande commozione, ha rivelato di aver avuto un messaggio di sua figlia dall’aldilà.

Nadia Toffa: la madre a Verissimo

Margherita Rebuffoni è stata ospite a Verissimo dove insieme alla conduttrice Silvia Toffanin si è più volte commossa parlando di sua figlia, scomparsa a 40 anni a causa di un tumore al cervello.

Durante la sua partecipazione al programma la mamma di Nadia Toffa ha svelato di aver fatto un’esperienza particolare grazie alla metafonia, che le avrebbe permesso di ascoltare la voce di sua figlia e di ricevere da lei un messaggio dall’aldilà.

“Dopo un anno che è morta, mi hanno detto che c’era un messaggio di Nadia per me. Mi sono emozionata e ho sentito la sua voce. Forse non è la sua, nessuno lo può sapere, forse sono le nostre emozioni.

Però Paolo Presi, che è uno scienziato, ha scritto che quella è la sua voce autentica. Io ci credo. “Sono qui, Nadia Toffa, sto bene”, dice la voce. Chi ci vuole credere ci crede, chi no no. Non voglio essere malintesa”, ha svelato la mamma di Nadia Toffa.

Il ricordo della conduttrice

All’interno del programma la mamma di Nadia Toffa ha ricordato quanto sua figlia avesse voglia di vivere e di quanto, fino alla fine, abbia cercato di vivere una vita normale, senza privarsi di nulla.

“Lei voleva vivere, era un uragano, non era mai ferma se non quando aveva qualche dolore”, ha dichiarato la mamma di Nadia Toffa visibilmente commossa.