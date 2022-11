Silvia Toffanin ha ospitato a Verissimo l’opinionista del GF Vip Orietta Berti e non ha perso occasione per scagliare una frecciatina infuocata contro l’ex concorrente del reality show Pamela Prati (che più volte è stata ospite del suo salotto tv).

Silvia Toffanin contro Pamela Prati

A sorpresa durante l’intervista da lei realizzata a Orietta Berti nel salotto tv di Verissimo, Silvia Toffanin non ha perso occasione per scagliare una frecciatina contro Pamela Prati, ex concorrente del GF Vip. “Io gliel’ho anche detto che col cuore posso esserle vicina, ma con la mente no perché è una storia così inverosimile che io non ci posso credere. Capisci?”, ha dichiarato Orietta Berti in merito al caso Prati-Caltagirone, e la moglie di Pier Silvio Berlusconi ha risposto: “No, ma nemmeno io ci credo Orietta, ma chi ci crede? Ma secondo te è più finta la storia con Mark Caltagirone o quella con Marco Bellavia? Perché più o meno…”.

La fuga di Pamela Prati

A qaunto pare Silvia Toffanin non ha mai perdonato a Pamela Prati l’atteggiamento da lei avuto a Verissimo dove, invitata a mostrare una foto del fidanzato fantasma Mark Caltagirone, ha lasciato improvvisamente lo studio del programma tv. “Dov’è Pamela? Se ne è andata via? Ma come è andata via? Io onestamente sono senza parole”, aveva detto incredula Silvia Toffanin non dopo il comportamento avuto dall’ex stella del Bagaglino al suo programma tv.

Pamela Prati replicherà a quanto affermato da lei e Orietta Berti a Verissimo?