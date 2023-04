Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ricoverato presso la clinica San Raffaele di Milano da ormai 20 giorni. Il politico 86enne ha iniziato le cure per la sua leucemia, ed era stato messo nel reparto di terapia intensiva per azzerare i rischi derivanti anche all’infezione polmonare. Da qualche giorno, ormai, Silvio è stato trasferito nel reparto degenza.

Berlusconi, il ricovero al San Raffaele dura da 20 giorni: altra notte passata tranquillamente

Un’altra notte in ricovero, un’altra notte tranquilla. Silvio Berlusconi non è ancora pronto per lasciare l’ospedale San Raffaele di Milano dove, da ormai 20 giorni, è seguito da una squadra di medici che ha l’obiettivo di rimettere in forma il numero uno degli azzurri dopo l’infezione polmonare che lo aveva colpito. Secondo fonti ospedaliere, il recupero di Berlusconi proseguirebbe lentamente, ma in maniera progressiva.

Limitate le visite in ospedale

Il vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, che ha raggiunto Milano in questi giorni, ha spiegato di non essere andato a trovare Berlusconi perché i medici hanno consigliato di limitare le visite al massimo possibile. Nelle prossime ore non è atteso un nuovo bollettino medico sullo stato di salute di Berlusconi.