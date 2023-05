Silvio Berlusconi alla convention di Forza Italia: "Siamo la spina dorsale del governo"

Silvio Berlusconi torna a parlare alla sua gente. Lo fa attraverso un videomessaggio, registrato in occasione della convention di Forza Italia, in corso a Milano, in attesa di poter tornare di persona: l’ex premier è infatti ancora ricoverato al San Raffaele.

Silvio Berlusconi interviene alla convention di Forza Italia, a Milano, con un videomessaggio

“Eccomi, sono qui per voi, per la prima volta in camicia e giacca dopo oltre un mese” esordisce così l’ex premier, seduto a una scrivania con la bandiera italiana e quella europea alle sue spalle.

Nel corso del suo intervento Berlusconi ha colto l’occasione per ricordare alcuni passaggi chiave della sua discesa in campo politico nell’ormai lontano 1994: dai primi incontri con i sondaggisti Fininvest fino all’approdo alle urne con la fondazione di Forza Italia.

Non nasconde l’emozione (e forse anche una certa stanchezza) l’ex premier, che nel videomessaggio racconta: “Qualche notte fa, qui al San Raffaele mi sono svegliato improvvisamente con una domanda in testa che non riuscivo a mandare via. ‘Ma come mai sono qui? Ma che ci faccio qui? Per cosa sto combattendo io qui?’. Vicino a me vegliava la mia Marta. Anche a lei posi la stessa domanda“.

Alla domanda del cavaliere “lei mi disse “Siamo qui perché hai lavorato tanto, ti stai impegnando molto perché per salvare la nostra democrazia e la nostra libertà’. E questo voglio ricordarlo, voglio raccontare anche a voi quel che ho pensato e passato, anche se so che il farlo mi emozionerà davvero“.

Berlusconi: “Siamo il pilastro della maggioranza“

“Siamo il pilastro essenziale della maggioranza, la spina dorsale di questo governo” afferma l’ex premier alla convention del partito, e a proposito degli alleati aggiunge: “Un rapporto leale e costruttivo con i nostri alleati a cui ci lega non solo un programma comune ma un rapporto di amicizia“.

Nonostante il periodo non facile, Silvio Berlusconi consegna ai presenti alla convention grandi dosi d’entusiasmo: “Forza Italia è per noi come una religione laica, la religione della libertà di cui parlava Benedetto Croce, una religione del cuore, della mente, un impegno verso noi stessi, i nostri figli, gli italiani. Mi raccomando, andiamo avanti così, con convinzione, entusiasmo, passione“.

Non ha dubbi l’ex premier: “Nessuno riuscirà a sconfiggerci, vedrete che gli italiani ci considereranno i loro santi laici, i santi della loro libertà e del benessere. Sarò con voi con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno del ’94, il futuro è delle nostre idee, il futuro ci deve garantire una vera e completa libertà“.

Berlusconi: “Aumento spesa militare e integrazione tra forze armate europee“

Occhi puntati al futuro: “Manca circa un anno alle elezioni europee. L’Europa è il nostro orizzonte di riferimento, solo l’Europa può essere protagonista nelle grandi sfide globali, a cominciare da quella posta dall’imperialismo cinese. Dobbiamo far sì che l’Europa divenga un vero continente unito, con regole di voto diverse rispetto a quelle attuali. Dobbiamo passare dall’unanimità alla maggioranza qualificata“.

L’ex premier, nel video trasmesso alla convention di Forza Italia prosegue: “Dobbiamo avere un’unica politica militare con integrazione tra le forze armate di tutti i Paesi europei, con un aumento della spesa militare e con un corpo di pronto intervento“.

“La sinistra? Piena di persone che vogliono mettersi in tasca uno stipendio parlamentare“

Ringraziando anche gli avversari politici per la vicinanza nel corso dei giorni più duri della degenza in ospedale, Silvio Berlusconi non risparmia comunque qualche stoccata: “Noi non siamo professionisti della politica. Siamo uomini che vengono dal lavoro, dalle professioni, dalla imprenditoria. Anche in questo siamo diversi da loro. Loro in maggioranza non hanno mai lavorato, hanno fatto solo politica, hanno parlato, parlato, parlato e soprattutto ‘sparlato’. Se chiedete a un parlamentare di sinistra cos’è il comunismo e quali sono i valori del comunismo molti di loro non lo sanno, o non lo vogliono dire“.

“Per molti dei nostri avversari essere di sinistra è un partito preso, è una moda, è un atteggiamento, un modo per far carriera, magari anche per mettersi in tasca un ricco stipendio parlamentare” continua Berlusconi alla convention di FI.

Berlusconi: “Sono pronto a combattere ancora con voi“

“Io non mi sono mai fermato, neanche in queste settimane, ho lavorato alla nuova organizzazione del partito e per questo ora sono pronto a riprendere a lavorare con voi, a combattere con voi le nostre battaglie di libertà“. Conclude così il suo intervento Silvio Berlusconi, tra applausi scroscianti e una standing ovation sulle note dell’inno del partito.