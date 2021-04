Silvio Berlusconi ancora ricoverato al San Raffaele: accertamenti in corso

Silvio Berlusconi è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele per accertamenti: lo hanno confermato fonti del suo partito.

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi si trova ricoverato al San Raffaele per svolgere alcuni accertamenti. Si tratta della seconda ospedalizzazione in pochi giorni dopo quella annunciata dal suo legale durante l’udienza del Ruby ter.

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele

Il Cavaliere, che avrebbe trascorso le vacanze di Pasqua nella villa in Provenza della figlia Marina, è arrivato ieri pomeriggio in elicottero dalla sua residenza. Dopo una visita di controllo i medici hanno optato per ricoverarlo e sottoporlo ad alcuni esami. Attualmente è ospitato nella sua suite al settimo piano, Padiglione D, e secondo quanto appreso dovrebbe lasciare l’ospedale già oggi pomeriggio.

Già qualche settimana fa era stato ricoverato e dimesso nel giro di due giorni per un monitoraggio clinico di routine e l’adeguamento alla terapia in atto.

All’epoca ne aveva dato notizia il suo avvocato Federico Cecconi all’inizio del processo che lo vede imputato: “Per problematiche di salute su cui non mi dilungherei è da lunedì ospedalizzato“.