Le reazioni dei politici all’incarico di Giorgia Meloni: da Berlusconi a Calenda

Molti politici hanno reagito alla notizia del nuovo incarico affidato da Mattarella a Giorgia Meloni. Ecco le parole di Berlusconi, Salvini e Calenda.

Giorgia Meloni domani, 22 ottobre 2022, alle ore 10.00 giurerà al Quirinale come presidente del Consiglio dei Ministri. La notizia ha suscitato la reazione di molti politici italiani.

Le reazioni dei politici all’incarico di Giorgia Meloni: Silvio Berlusconi

Il leader di Forza Italia e Senatore della 19esima legislatura si è congratulato con Giorgia Meloni, che domani giurerà come nuovo presidente del Consiglio dei Ministri. Il Cavaliere ha messo a tacere tutti coloro che parlavano di una rottura tra lui e la futura premier e su Twitter ha scritto: “Congratulazioni al nuovo Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai Ministri. Buon lavoro a tutti. Noi di Forza Italia daremo un contributo decisivo e qualificato: possiamo finalmente affrontare i problemi degli italiani e far ripartire il Paese”.

Congratulazioni al nuovo Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni e ai Ministri. Buon lavoro a tutti.

Noi di @forza_italia daremo un contributo decisivo e qualificato: possiamo finalmente affrontare i problemi degli italiani e far ripartire il Paese. pic.twitter.com/FNTXzT2raG — Silvio Berlusconi (@berlusconi) October 21, 2022

La reazione di Matteo Salvini

Il nuovo ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha scritto su Twitter poche parole ma significative: “Grazie. Da domani al lavoro, per l’Italia e per gli italiani”.

Matteo Salvini ha ricevuto anche l’incarico di vicepresidente del Consiglio dei Ministri insieme all’azzurro Antonio Tajani.

GRAZIE.

Da domani al lavoro, per l’Italia e per gli Italiani. pic.twitter.com/52Jlp0TVT4 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 21, 2022

La reazione di Carlo Calenda

Carlo Calenda, leader di Azione/Italia Viva, è un nemico politico di Giorgia Meloni.

Nonostante ciò ha dimostrato grande maturità augurando alla presidente del Consiglio dei Ministri di fare il bene dell’Italia. Ecco le parole di Calenda su twitter: “Auguri a Giorgia Meloni. Avere una Presidente del Consiglio donna che si è battuta con coraggio per arrivare a Palazzo Chigi con le sue sole forze è comunque un grande cambiamento per l’Italia. Saremo all’opposizione. Ma le auguriamo di avere successo per l’Italia”.