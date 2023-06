Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato al San Raffaele

Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato al San Raffaele di Milano. A neanche tre settimane di distanza dalle dimissioni del 19 maggio, avvenute dopo ben 45 giorni di ricovero, il leader di Forza Italia torna quindi in ospedale. Da quanto si apprende, al momento Berlusconi non si troverebbe in un reparto di terapia intensiva, come era invece avvenuto nel corso della sua ultima degenza.

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele

Scortato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 giugno, il Cavaliere è rientrato nella struttura che lo aveva accolto per ben 45 giorni di fila tra lo scorso 5 aprile e il 19 di maggio. Da quanto risulta, Berlusconi si trova al momento nel reparto Q1, lo stesso della sua ultima degenza. In questo caso, tuttavia, non si troverebbe in terapia intensiva.

Si tratta di un ricovero del tutto inatteso

Era previsto per domani, sabato 10 giugno, un incontro ad Arcore con la delegazione di Forza Italia al Governo. L’ex premier era infatti intenzionato a riprendere in prima persona la gestione e l’organizzazione dei prossimi impegni politici. A frenare le sue ambizioni, tuttavia, è stata ancora una volta la sua salute.

Leggi anche: https://www.notizie.it/silvio-berlusconi-la-sua-dichiarazione-dei-redditi/