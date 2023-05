Silvio Berlusconi dimesso dal San Raffaele

Milano, 19 mag. – (Adnkronos) – Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia ha lasciato il nosocomio a bordo di un’auto scura, seduto accanto alla compagna Marta Fascina. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma ai giornalisti e alle persone che lo attendevano assiepati fuori dal cancello di via Olgettina, ha fatto un saluto con la mano.

Il Cav, ricoverato lo scorso 5 aprile per una polmonite legata a una leucemia mielomonocitica cronicità, ha trascorso 45 giorni in ospedale, i primi dieci dei quali in terapia intensiva. ; voci che sono diventate più insistenti dopo i due video registrati in occasione della convention di Forza Italia, il 5 e 6 maggio e delle elezioni amministrative dello scorso weekend, seguite dalle visite della premier Giorgia Meloni e del leader della Lega Matteo Salvini, domenica scorsa.

"Siamo tutti felici del tuo ritorno a casa, bentornato Presidente!", commenta su Twitter il ministro degli Esteri e coordinatore di Fi, Antonio Tajani, dopo le dimissioni.