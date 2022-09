Il Presidente del Milan torna sul noto social per lanciare un messaggio a tutte le donne

Silvio Berlusconi torna a dare spettacolo su TikTok, il social network dove è sbarcato da poche settimane in occasione della campagna elettorale per le Elezioni Politiche del prossimo 25 settembre.

Questa volta il presidente del Milan ha voluto inviare un messaggio molto speciale a tutto il suo elettorato “rosa”, lanciando un’ennesima frecciatina ad uno dei suoi avversari più agguerriti, Enrico Letta, leader del Partito Democratico.

Silvio Berlusconi su TikTok “Donne votatemi, sono più bello di Letta!”

L’ex presidente del Consiglio nel suo ultimo video si rivolge a tutte le sue potenziali elettrici, con parole che diffiicilmente ci saremmo mai aspettati di sentire da un politico nel pieno di una campagna elettorale. “Donne, votate per noi, per me che ho dato la caccia al vostro amore tutta la vita. E sono più bello di Letta” ha detto Berlusconi nel video, che sui social ha già fatto il pieno di like ma anche di commenti negativi.

Berlusconi: una carriera da tiktoker appena iniziata

Il politico è entrato a far parte del “magico mondo” di TikTok lo scorso 1° settembre. In poche settimane ha raccolto quasi 600 mila follower e il suo primo video caricato ha nel frattempo superato le 9 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma.