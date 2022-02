Silvio Berlusconi ha risposto alle domande di alcuni giornalisti dopo la vittoria del Monza sulla Spal, ma un forte rumore ha interrotto il Cavaliere.

Silvio Berlusconi, tornato sulle tribune dell’U-Power Stadium per seguire il suo Monza, dopo il match ha risposto alle domande di alcuni giornalisti.

Berlusconi torna allo stadio: “Il Monza potrà diventare una buona squadra di Serie A”

“Il Monza deve giocare sempre all’attacco”, ha detto Silvio Berlusconi.

E la squadra non ha deluso il suo patron, vincendo per 4-0 contro la Spal e rimanendo vicina alle prime posizioni del campionato di Serie B, in zona playoff.

“Se continua così, il Monza potrà diventare una buona squadra di Serie A“, ha dichiarato il Cavaliere.

Crolla una vetrata in sala stampa: “Vedete cosa succede se si parla di Milan?”

Il crollo della vetrata della sala stampa ha però interrotto Silvio Berlusconi quando gli è stato chiesto un pensiero sul gioco del Milan.

Il Cavaliere ha sdrammatizzato con una battuta: “Che c’è? Vedete cosa succede se si parla di Milan?“.

Dopo qualche istante di pausa dovuto allo spavento, Berlusconi ha risposto alle domande sulla sua ex squadra: “Il Milan non è male, ma dovrebbero mettere a punto delle strategie d’attacco più concrete che portino al tiro in porta. Vedo un Milan che gioca e che se impostato opportunamente potrà ottenere ottimi risultati“.

Berlusconi ricorda di “essere il presidente più vincente della storia”

A proposito dei rossoneri, il Cavaliere ha approfittato del suo ritorno allo stadio, dove ha assicurato sarà presto nuovamente presente, per ricordare di “essere il presidente più vincente della storia” del calcio.

Leggi anche: Ciclismo, Egan Bernal torna a camminare dopo l’incidente di gennaio

Leggi anche: Pechino 2022, Moioli e Visintin vincono l’argento nello snowboard