Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano: è in terapia intensiva

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi sta di nuovo male. Il politico è stato ricoverato qualche ora fa al San Raffaele di Milano dove si è sottoposto ad una Tac. Stando alle prime informazioni trapelate, l’ex Presidente del Consiglio sarebbe arrivato in ospedale con affanno respiratorio. Al momento non sono chiare le sue reali condizioni di salute, e anche lo stesso Berlusconi sarebbe ancora in attesa di ricevere i risultati dell’esame a cui si è sottoposto.

Berlusconi ricoverato al San Raffaele: si è sottoposto ad una Tac

Secondo quanto si apprende, Silvio Berlusconi sarebbe tornato al San Raffaele questa mattina e i medici avrebbero deciso di ricoverarlo. L’86enne si trova attualmente nel reparto di terapia intensiva della clinica. Torna ad aleggiare preoccupazione attorno allo stato di salute del leader di Forza Italia, che era già stato ricoverato in ospedale solo una settimana fa per quelli che erano stati definiti dei semplici controlli legati a sue patologie pregresse.

Il primo ricovero e il rientro ad Arcore

Berlusconi, infatti, aveva già trascorso tre giorni nella struttura milanese, a partire da lunedì 27 marzo fino a giovedì 30, quando aveva fatto il suo ritorno ad Arcore. Al termine del ricovero, un’auto blu lo aveva riaccompagnato a casa, mentre con lui era presente anche la compagna Marta Fascina. Il leader degli Azzurri si era limitato a lanciare un breve cenno di saluto dalla macchina ai tanti giornalisti che erano arrivati sul posto.