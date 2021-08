Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele: lo confermano fonti del partito

Silvio Berlusconi è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano da ieri: a confermarlo sono stati esponenti di Forza Italia.

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi si trova ricoverato al San Raffaele da giovedì 26 agosto 2021. A confermarlo sono state fonti del partito e il suo staff, che ha specificato che il ricovero si è reso necessario “per una valutazione clinica approfondita“.

Silvio Berlusconi ricoverato

Secondo quanto appreso, il Cavaliere sarebbe arrivato nella struttura in automobile, accompagnato dai suoi collaboratori, per sottoporsi ad alcuni controlli di routine. L’ex premier era già stato in ospedale dal 6 aprile al primo maggio scorso e vi era successivamente tornato a metà maggio per ulteriori controlli dovuti principalmente agli strascichi lasciati dal Covid contratto lo scorso anno.

Silvio Berlusconi ricoverato: l’ultima ospedalizzazione a maggio

“Ha avuto qualche problema, inutile nasconderlo, ma è un leone e vincerà anche il Covid“, aveva affermato il senatore forzista Antonio Tajani dopo le dimissioni di maggio. Una nota di partito aveva poi spiegato che il ricovero di maggio era stato prescritto dai sanitari per accertamenti e cure in relazione ai postumi dell’infezione da coronavirus. Berlusconi aveva continuato a domicilio un adeguato periodo di riposo, di riabilitazione e cure come prescritto dai sanitari senza mai smettere di seguire le vicende politiche.