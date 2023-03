Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’Ospedale San Raffaele dove si era recato lo scorso lunedì’. All’uscita dal nosocomio milanese non ha rilasciato dichiarazioni e ha salutato i presenti.

Berlusconi dimesso dall’ospedale

Dopo 4 giorni, Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato dallo scorso lunedì per alcune visite di controllo.

Il ricovero prolungato di alcuni giorni

Pur in assenza di notizie ufficiali, secondo alcuni organi di stampa, il Presidente di Forza Italia si era recato presso il suo ospedale di fiducia a causa di alcuni dolori non meglio precisati per svolgere degli esami di routine. Ci si aspettava dunque che lasciasse il nosocomio milanese dopo poche ore o, al massimo il giorno dopo. Invece il ricovero si è protratto per alcuni giorni. Da quanto ha riportato ieri Open, citando alcune indiscrezioni, la degenza potrebbe essere stata prolungata da un episodio di aritmia avvenuto lunedì’ scorso 27 marzo (notizia comunque non confermata e smentita da fonti ufficiali).

Il saluto ai curiosi e cronisti presenti

Ieri l’ex Premier aveva ricevuto la visita in ospedale del figlio Luigi, il giorno precedente del fratello Paolo.

Il leader di Forza Italia ha lasciato la struttura di via Olgettina intorno alle 13 e 45 di oggi. Accompagnato dalla scorta, non ha rilasciato dichiarazioni all’uscita dall’ospedale ma ha salutato i curiosi e i fotografi presenti con un cenno della mano, Accanto a lui, la compagna Marta Fascina.