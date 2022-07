Silvio Berlusconi in vacanza con Marta Fascina: il fisico invidiabile dell’ex premier

Silvio Berlusconi, vacanza all'insegna della passione: i baci con Marta.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina sono andati recentemente in vacanza a Porto Rotondo, in Sardegna. A 85 anni, l’ex premier dimostra di avere ancora un fisico invidiabile. Un soggiorno nella bellissima isola all’insegna del caldo, dell’amore e del relax per i due fidanzati.

Il settimanale Nuovo ha pubblicato le immagini di Berlusconi e Fascina che si sono scambiati tenere effusioni tra cui qualche bacetto. Solo di recente si è parlato molto della coppia per i bacio “con la lingua” che Silvio ha dato alla sua compagna, adesso i due sono tornati sulla cresta del gossip. Cos’avranno fatto durante il loro soggiorno in Sardegna?

Silvio Berlusconi: sotto il sole della Sardegna con Marta

Come già detto nell’introduzione, Silvio Berlusconi e Marta Fascina sono stati immortalati durante la loro vacanza in Sardegna.

Riccardo Signoretti ha pubblicato su Instagram la copertina dell’ultimo numero di Nuovo con Silvio e Marta come protagonisti. Il direttore del settimanale ha scritto: “Fa caldo. Arrivato sulla terraferma a Porto Rotondo e assistito dalla baby fidanzata Marta, il leader del Forza Italia decide di slacciarsi la camicia. A torso nudo, dimostra di essere ancora in forma e accenna pure una corsetta”. I due poi sono saliti sul gommone godendosi la brezza di mare della Costa Smeralda.

Ecco la foto di Silvio Berlusconi apparsa su Nuovo che tanto sta facendo parlare di sé sul web.

Intanto Berlusconi mostra i “muscoli”… pic.twitter.com/YAwYdMiMnM — Giuseppe Candela (@GiusCandela) July 14, 2022

Si sono promessi amore eterno

Lo scorso marzo Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sono promessi amore eterno tramite un finto matrimonio, a Villa Gernetto di Lesmo, in Brianza.

Alla cerimonia simbolica hanno presenziato gli amici di sempre dell’ex premier, qualche politico e i figli del Cavaliere, a eccezione di Pier Silvio. Come ha precisato Oggi, Silvio e Marta stanno insieme da quasi tre anni.