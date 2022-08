Una frase detta da Silvio Berlusconi sui fondi del Pnrr fa discutere. Secondo il Cavaliere i 209 miliardi l'Italia li ha ottenuti grazie a lui.

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha subito un attacco mediatico sui suoi canali Social dopo aver condiviso un video in cui parlava del Pnrr. Il Cavaliere ha affermato che i fondi europei sono arrivati in Italia grazie a lui.

Silvio Berlusconi: “Io ho ottenuto i soldi del Pnrr in Europa”

In un passaggio del suo video, il Cav, ha dichiarato: “ll prossimo governo avrà la possibilità di investire ingenti risorse con i soldi che io ho ottenuto in Europa per il nostro Piano di ripresa e resilienza“. Questa frase non è piaciuta a molti politici che hanno commentato le parole di Berlusconi. Tra questi Giuseppe Conte e Carlo Calenda. Il primo, leader del Movimento 5 Stelle (M5S), l’ha presa più sul personale in quanto è stato il primo a trattare con l’Unione Europea (UE) per ottenere quei 209 miliardi.

I commenti dei politici e degli utenti Social

Giuseppe Conte, su Twitter, ha scritto: “Forse la memoria mi inganna, ma non ricordo Berlusconi con me a Bruxelles a trattare fino all’alba per ottenere i 209 miliardi che ho portato dall’Europa in Italia nel 2020“.

Anche il ministro dell’Agricoltura pentastellato Stefano Patuanelli ha commentato: “Siamo alla metafisica“. Il fondatore e capo di Azione ha invece dichiarato: “Berlusconi mi fa impressione, dice cose lunari“. Oltre ai politici, anche gli utenti dei vari Social Network hanno commentato il video del Cavaliere deridendolo per quella che sembra essere una gaffe.