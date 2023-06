Fuori da Villa San Martino ad Arcore è un viavai di gente. La morte di Silvio Berlusconi ha sconvolto tutti e in massa gli hanno voluto dare l’ultimo saluto, pur non potendo entrare in camera ardente. Nelle ultime ore è spuntata perfino una corona di fiori di Escort Advisor.

Silvio Berlusconi: spunta la corona di “Escort Advisor”

Escort Advisor, nota piattaforma di recensioni sulle escort, ha voluto omaggiare Silvio Berlusconi con una corona di fiori. La composizione è stata posta fuori da Villa San Martino ad Arcore, dove i familiari hanno deciso di allestire la camera ardente. Il regalo, però, non è stato gradito.

La corona di fiori di Escort Advisor è stata rimossa

La corona di fiori di Escort Advisor è stata lasciata ad Arcore nella mattinata di mercoledì 14 giugno, giorno dei funerali di Stato di Berlusconi. L’omaggio floreale è stato prontamente rimosso dalla sicurezza, tra gli applausi dei presenti.

Escort Advisor: la dedica a Berlusconi

L’omaggio di Escort Advisor non è stato gradito nemmeno dai presenti, che hanno applaudito quando la sicurezza l’ha fatto sparire. “La fede politica non c’entra, ci vuole rispetto”, ha dichiarato una donna che ha assistito alla scena. Nel giorno della morte di Berlusconi, il sito di Escort Advisor aveva dedicato al presidente l’homepage del sito: uno schermo nero con la scritta “Ciao Silvio“.