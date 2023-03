Sabato 25 marzo ha debuttato a Londra, al teatro Southwark Playhouse, il musical “Berlusconi – A New Musical”, sulla vita di Silvio Berlusconi.

Silvio Berlusconi: la sua vita diventa un musical

Sabato 25 marzo ha debuttato al teatro Southwark Playhouse di Londra il musical Berlusconi – A New Musical, spettacolo musicale sulla vita di Silvio Berlusconi. L’anteprima è stata riservata ad un selezionato gruppo di invitati vip e lo spettacolo resterà in scena fino al 29 aprile. Si tratta di un musical di Ricky Simmonds e Simon Vaughn, diretto dal regista James Grieve. “Una denuncia esilarante e pungente dell’originale magnate perennemente abbronzato, con melodie stellari e ritmi trascinanti. Un musical audace da una squadra premiata” si legge nella locandina di presentazione.

Il musical è dedicato all’ex presidente del Consiglio, ma protagonista non sarà un attore che lo interpreta ma tre attrici, che interpreteranno il magistrato Ilda Boccassini, l’ex moglie Veronica Lario e una giornalista. “Diamo il benvenuto sul palco all’ex crooner di navi da crociera diventato multimiliardario e primo ministro italiano… il tanto diffamato, incompreso, umile uomo del popolo Silvio Berlusconi! Un racconto ammonitore moderno, una storia urgente e preveggente su un marchio di leadership politica che è diventato fin troppo familiare” si legge sul sito del teatro.

La storia di Silvio Berlusconi in teatro

Lo scopo del musical è “raccontare la storia sorprendente, stravagante, quasi vera di uno dei leader politici più carismatici, affascinanti e moralmente falliti del mondo“. Il Guardian ha scritto che nella colonna sonora ci saranno dei titoli che raccontano alcuni momenti della carriera politica di Berlusconi, come “Bunga Bunga” e “Thank Goodness for Silvio“, ma anche “My Weekend with Vladimir” che ironizza sul rapporto tra l’ex presidente del Consiglio e il Capo di Stato della Federazione Russa.