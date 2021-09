Silvio Berlusconi, parla il legale Cecconi: “Condizioni di salute preoccupanti”

I medici sarebbero preoccupati per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi: ad affermarlo è stato il suo legale Federico Cecconi.

Durante l’udienza del Processo Ruby Ter, il legale di Silvio Berlusconi Federico Cecconi è intervenuto sulle condizioni di salute dell’ex premier, costretto ad un duplice ricovero nel corso delle ultime settimane. L’avvocato ha spiegato che “nel periodo estivo ha avuto un moderato miglioramento che però negli ultimi tempi è stato condizionato da diversi e importanti episodi soprattutto di fibrillazione atriale, che sono quelli che in termini di stabilità preoccupano i medici“.

Silvio Berlusconi, parla il legale

Lo stesso ha precisato che i recenti ricoveri al San Raffaele si inseriscono in un quadro di long Covid aggravato dalla patologie in parte sottostanti e in parte sopravvenute che gli hanno impedito di essere presente in aula. Non è noto al momento quando potrebbe esserci un miglioramento, si legge nella relazione medica allegata alla richiesta di rinvio, e quando si possa considerare superato il momento di impedimento”.

Nel documento i medici sottolineano anche la necessità di riposo assoluto collegato alla sua impossibilità assoluta di presenziale al processo.

Silvio Berlusconi, parla il legale: la replica del procuratore

Dure le parole del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che ha parlato di Berlusconi come di “un uomo vecchio che nel corso della sua vita ha avuto tante patologie ma che, se non fosse supportato da una serie di medici infinita e di avvocati, sarebbe qui a farsi il processo“.