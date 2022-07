Silvio Berlusconi al mare senza maglia: “i muscoli” conquistano Marta

Silvio Berlusconi pizzicato al mare senza maglia: i suoi "muscoli" conquistano la copertina.

Silvio Berlusconi è in vacanza a Porto Rotondo con la giovane compagna Marta Fascina. L’ex premier, 85 anni e non sentirli, è stato pizzicato a “torso nudo“, mentre mostra i suoi “muscoli” alla quasi moglie. La forma fisica gli ha fatto conquistare la copertina del settimanale Nuovo.

Silvio Berlusconi al mare senza maglia

Tempo di vacanze per Silvio Berlusconi e la compagna Marta Fascina. I due piccioncini, 85 anni lui e 32 lei, hanno scelto di trascorrere qualche giorno di relax a Porto Rotondo, in Sardegna. Il settimanale Nuovo li ha immortalati mentre, arrivati sulla terraferma dopo un giro in barca, sono ‘assaliti’ da un’ondata di calore. L’ex premier, senza accorgersi della presenza dei paparazzi, si è slacciato la camicia, mostrandosi a “torso nudo“.

I “muscoli” di Silvio stregano Marta

“A torso nudo, dimostra di essere ancora in forma e accenna pure una corsetta“, scrive il direttore Riccardo Signoretti su Instagram. Silvio, nonostante le 85 candeline sul groppone, è in forma smagliante e può contare sull’aiuto della “baby fidanzata” Marta.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina in Sardegna

Dopo una sosta sulla terraferma, Silvio e Marta sono saliti su un gommone per godersi il mare aperto della Costa Smeralda.

Di certo, al largo, Berlusconi si sarà tolto del tutto la maglia per prendere un po’ di sole e, magari, sedurre ancora una volta la sua giovane compagna.