Silvio Berlusconi sbarca su TikTok

"Sarò presente anche su TikTok con contenuti dedicati a questo particolare mezzo di comunicazione", ha annunciato Silvio Berlusconi a La Piazza.

A quasi 86 anni, Silvio Berlusconi arriva su TikTok, il social network preferito dalle nuove generazioni. Ad annunciarlo è lo stesso leader di Forza Italia.

Silvio Berlusconi arriva su TikTok “con contenuti dedicati”

“Sarò presente anche su TikTok con contenuti dedicati a questo particolare mezzo di comunicazione”, ha reso noto Silvio Berlusconi durante il suo intervento telefonico con La Piazza, la kermesse politica di Affaritaliani a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi.

“Il futuro dell’informazione che passa attraverso la rete, è già intorno a noi”

“Il futuro dell’informazione che passa attraverso la rete, è già intorno a noi. Per questo ho deciso dei fare dei social un canale privilegiato per dialogare con milioni di italiani”, ha evidenziato il leader azzurro.

Sono molti i politici su TikTok

C’è grande curiosità sul modo in cui Silvio Berlusconi deciderà di declinare i suoi temi per il pubblico di TikTok, composto per la maggior parte da giovanissimi, ma il Cavaliere non è sicuramente il primo politico a sbarcare sul social.

Su TikTok, Matteo Salvini ha 507mila follower, Giuseppe Conte più di 203mila e Giorgia Meloni 84mila. Tra i nuovi arrivati sul social, anche Carlo Calenda e Luigi Di Maio.

Leggi anche: Giorgia Meloni a Ceglie Messapica: “Sono cintura nera di panzerotti!”

Leggi anche: Elezioni, è scontro sull’energia: botta e risposta tra Conte e Letta, Salvini vuole il nucleare